Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лация
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Лации, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в средиземноморской провинции Пафос, площадью 180…
$326,611
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
Оставить заявку
Realting.com
Перейти