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Дома с бассейном в Лации, Кипр

виллы
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13 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Дом 10 спален в Лация, Кипр
Дом 10 спален
Лация, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
The villas have been designed by a famous Italian architect, product and furniture designer …
$3,49 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present a stylish contemporary family house who is suited in a corner plot with amazing g…
$1,42 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
Если вы ищете вершину роскоши в своей собственности, в прекрасном месте, с обширным простран…
$1,50 млн
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 778 м²
This distinctive property is situated in possibly the most desirable cul-de-sac location in …
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
? Step into the realm of your ideal home! This exceptional, modern villa presents a distinct…
$1,25 млн
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 525 м²
Modern mansion for sale in Nicosia. It has a spectacular view of the surrounding area and ve…
$5,88 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Площадь 350 м²
This newly luxury house is located in  Latsia area, in a quiet neighborhood with private swi…
$839,163
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$4,90 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Located on the outskirts of Nicosia, this luxury villa offers a unique design with the highe…
$926,349
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