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Дома с садом в Лации, Кипр

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34 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present a stylish contemporary family house who is suited in a corner plot with amazing g…
$1,42 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
Если вы ищете вершину роскоши в своей собственности, в прекрасном месте, с обширным простран…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Modern villa of 7 bedrooms is situated in a quiet neighbourhood in Latsia! The house is loca…
$1,44 млн
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 778 м²
This distinctive property is situated in possibly the most desirable cul-de-sac location in …
$3,81 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$4,90 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями с современным дизайном в районе Герио - прови…
$319,947
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Дом 10 спален в Лация, Кипр
Дом 10 спален
Лация, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
The villas have been designed by a famous Italian architect, product and furniture designer …
$3,49 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в средиземноморской провинции Пафос, площадью 180…
$326,611
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
This Stylish, contemporary property offers a wonderful living including a nice garden  and a…
$893,654
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Check out this cool house! It's got four bedrooms, a neat attic, a fun pool, and a great out…
$544,911
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
? Step into the realm of your ideal home! This exceptional, modern villa presents a distinct…
$1,25 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 525 м²
Modern mansion for sale in Nicosia. It has a spectacular view of the surrounding area and ve…
$5,88 млн
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
This property boasts bespoke architecture and luxurious interiors, ensuring a truly unique l…
$1,69 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
La Maison Estates is honored to showcase this extraordinary 5-bedroom property in a prestigi…
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
This property has immediate access to the new Nicosia Limassol motorway, for easy journeys t…
$632,097
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
We proudly present an exquisite property in the coveted area of Latsia Nicosia – a meticulou…
$425,031
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This two-storey property located in a beautiful area of Latsia. The house has a total covere…
$2,83 млн
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