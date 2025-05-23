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Квартиры с садом в Лации, Кипр

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8 объектов найдено
Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Zakaki - Limassol provin…
$323,406
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
$333,539
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 181 м²
An independent house of four bedrooms for sale in Strovolos - province of Nicosia, with 181 …
$320,316
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Квартира 5 комнат в Лация, Кипр
Квартира 5 комнат
Лация, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
$803,140
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
$323,319
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Закаки - провинция Лимассол,…
$322,009
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached three bedroom luxury corner house in Zakaki - Limasso…
$323,406
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 186 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
$321,416
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