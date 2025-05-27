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Долгосрочная аренда домов с садом в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
10
11 объектов найдено
Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
This Gorgeous Outlooks Home is now available for Rent in Latsia area (near GSP stadium) with…
$4,904
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
If you are looking for the height of luxury in your property, in a great location, with  exp…
$13,305
в месяц
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 2 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$14,168
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We introduce an elegant modern family residence situated on a corner plot, boasting a splend…
$3,814
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$4,879
в месяц
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 410 м²
This is one of the most luxurious houses in Cyprus, encompassing the ultimate in luxury, sty…
$4,36 млн
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 1 500 м²
This is one of the most luxurious houses in Nicosia, encompassing the ultimate in luxury, st…
$22,176
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
a Modern design property in a big plot with double covered parking Located in a beautiful ar…
$4,359
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Probably the Best Resale House in Nea Ledra, Latsia area. The property was built in 2014 wi…
$1,31 млн
в месяц
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$4,435
в месяц
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Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

с бассейном
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