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Склады в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
5
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7 объектов найдено
Склад 4 770 м² в Лация, Кипр
Склад 4 770 м²
Лация, Кипр
Площадь 4 770 м²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12 млн
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Склад 3 023 м² в Лация, Кипр
Склад 3 023 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 023 м²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00 млн
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Склад 2 545 м² в Лация, Кипр
Склад 2 545 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 545 м²
Вакантное имущество на хорошо пропорциональном участке, простирающемся примерно до 10,638 кв…
$3,31 млн
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Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
Промышленный склад в Гери. Он расположен в промышленной зоне Гери. Склад имеет крытое простр…
$822,320
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Склад 1 198 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 198 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 198 м²
This warehouse located in Geri industrial area. They have a covered area of 1,198sqm and 598…
$1,31 млн
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Склад 510 м² в Лация, Кипр
Склад 510 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Промышленный склад в Лации. Он имеет внутреннюю площадь 400 кв.м. и мезонин 110 кв.м. Склад …
$407,733
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Склад 3 600 м² в Лация, Кипр
Склад 3 600 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 600 м²
This warehouse located in Latsia area with easy access to the motorway. Description: The gr…
$4,35 млн
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