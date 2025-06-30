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Инвестиционная недвижимость в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
4
Yeri
3
Инвестиционная Удалить
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7 объектов найдено
Инвестиционная 1 069 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 1 069 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 069 м²
An incomplete three-storey residential building located  in Geri, Nicosia. The building com…
$998,277
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Инвестиционная в Лация, Кипр
Инвестиционная
Лация, Кипр
Beautiful plots in a quite area of Latsia where the building density is low. suitable for t…
$155,229
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Инвестиционная 1 200 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 200 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 200 м²
An incomplete building located  in Latsia area with built area of 1,200 sqm and land area of…
$964,493
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Инвестиционная 600 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Yeri, Кипр
Площадь 600 м²
Residential building is now available for sale in Geri Area close to all amenities. The ass…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 620 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 620 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 620 м²
This modern building is available for sale and located in a coomercial road of Latsia area c…
$3,21 млн
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Инвестиционная 945 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 945 м²
Yeri, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 945 м²
Дом с 3 спальнями и здание, состоящее из одной 2-местной квартиры, шести 1-местных квартир и…
$1,94 млн
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Инвестиционная 314 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 314 м²
Лация, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Имущество касается двух незавершенных мезонетов и четырех свободных участков. Мезонеты двухэ…
$913,688
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

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