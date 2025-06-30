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Коммерческая недвижимость в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
12
Yeri
6
18 объектов найдено
Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$283,243
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Инвестиционная 1 069 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 1 069 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 069 м²
An incomplete three-storey residential building located  in Geri, Nicosia. The building com…
$998,277
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Инвестиционная в Лация, Кипр
Инвестиционная
Лация, Кипр
Beautiful plots in a quite area of Latsia where the building density is low. suitable for t…
$155,229
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Склад 4 770 м² в Лация, Кипр
Склад 4 770 м²
Лация, Кипр
Площадь 4 770 м²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12 млн
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Склад 3 023 м² в Лация, Кипр
Склад 3 023 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 023 м²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00 млн
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Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$271,822
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Инвестиционная 1 200 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 200 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 200 м²
An incomplete building located  in Latsia area with built area of 1,200 sqm and land area of…
$964,493
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Инвестиционная 600 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Yeri, Кипр
Площадь 600 м²
Residential building is now available for sale in Geri Area close to all amenities. The ass…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 620 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 620 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 620 м²
This modern building is available for sale and located in a coomercial road of Latsia area c…
$3,21 млн
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Склад 2 545 м² в Лация, Кипр
Склад 2 545 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 545 м²
Вакантное имущество на хорошо пропорциональном участке, простирающемся примерно до 10,638 кв…
$3,31 млн
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Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
Промышленный склад в Гери. Он расположен в промышленной зоне Гери. Склад имеет крытое простр…
$822,320
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Склад 1 198 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 198 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 198 м²
This warehouse located in Geri industrial area. They have a covered area of 1,198sqm and 598…
$1,31 млн
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Коммерческое помещение 125 м² в Yeri, Кипр
Коммерческое помещение 125 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Двухэтажное промышленное здание. Первый этаж состоит из офисного помещения, 2 W / Cs (один с…
$342,633
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Склад 510 м² в Лация, Кипр
Склад 510 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Промышленный склад в Лации. Он имеет внутреннюю площадь 400 кв.м. и мезонин 110 кв.м. Склад …
$407,733
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Инвестиционная 945 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 945 м²
Yeri, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 945 м²
Дом с 3 спальнями и здание, состоящее из одной 2-местной квартиры, шести 1-местных квартир и…
$1,94 млн
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Склад 3 600 м² в Лация, Кипр
Склад 3 600 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 600 м²
This warehouse located in Latsia area with easy access to the motorway. Description: The gr…
$4,35 млн
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Инвестиционная 314 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 314 м²
Лация, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Имущество касается двух незавершенных мезонетов и четырех свободных участков. Мезонеты двухэ…
$913,688
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Коммерческое помещение в Лация, Кипр
Коммерческое помещение
Лация, Кипр
Здание смешанного использования в Лации, Никосия, с сочетанием квартир и розничных магазинов…
$1,40 млн
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

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