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Коммерческая недвижимость с видом на море в Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
€1,07 млн
Realting.com
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