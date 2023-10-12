ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Ларнака
Офисы
Продажа офисных помещений с видом на море в Ларнака, Кипр
коммерческая недвижимость
42
магазины
22
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€936,163
Рекомендовать
Офис
Никосия, Кипр
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
€129,453
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
This investment opportunity relates to an office unit with a total surface of 324m2, located…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Строволос, Кипр
Коммерческое здание на главном проспекте в Никосии.Недвижимость состоит из трех этажей с вит…
€5,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на город
Лимасол, Кипр
143 м²
Офис №4 на первом этаже с минимальной ценой. На каждом этаже имеется четыре офисных помещени…
€1,20 млн
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
305 м²
Продается офис в новом коммерческом здании, расположенном на одной из самых оживленных торго…
€1,77 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Лимасол, Кипр
175 м²
Продается 3-этажное коммерческое здание, расположенное недалеко от церкви Айя-Напа в Лимассо…
€591,261
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
1
693 м²
3
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
805 м²
1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€3,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
1
945 м²
1
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€984,499
Рекомендовать
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Проект является заявлением и создателем, создавая большее, лучшее рабочее место. Складная ар…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 105 комнат
Пафос, Кипр
105
€20,46 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL