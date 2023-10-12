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Квартиры-студии с видом на море в Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
недорогая
элитная
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