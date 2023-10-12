ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Ларнака
Студии
Квартиры-студии возле озера в Ларнака, Кипр
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
1
108 м²
5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€591,899
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
126 м²
3
Совершенно новый пентхаус с документом, подтверждающим право собственности, в Агиос Афанасио…
€931,658
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Кипр, Кипр
2
104 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол…
€309,112
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
4
2
174 м²
1/1
Продается квартира площадью 174 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€562,304
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
4
2
205 м²
2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€432,636
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
90 м²
1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€1,58 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
525 м²
1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,47 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Паралимни, Кипр
3
96 м²
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Пафос, с 96 кв.м. крытые интерь…
€178,821
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Цада, Кипр
4
2
135 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€325,545
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
3
86 м²
1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€354,757
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
3
3
174 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€529,053
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с Pool, с chicken furniture
Мутайяка, Кипр
4
236 м²
Hestia - комплекс расположен в престижном районе Колумбия, в самом центре Лимассола, и может…
€1,70 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL