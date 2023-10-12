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Количество комнат с видом на море в Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
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€170,059

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с бассейном
недорогая
элитная
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