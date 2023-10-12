Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Ларнака
  5. Комнаты

Количество комнат с видом на горы в Ларнака, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта изысканная коллекция городских жилых помещений расположена в самом сердце Лимассола, рай…
€419,250
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Ларнака, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
€319,996
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 512 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€1,10 млн
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 97 м²
Two bedroom apartment for sale under construction in Lakatamia - Nicosia province, with 77 s…
€141,338
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€720,144
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€917,444
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этот современный жилой комплекс можно легко назвать одним из самых необычных в Пафосе. С зак…
€344,384
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€447,387
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Среднеэтажный современный жилой дом создан для того, чтобы жители могли наслаждаться спокойн…
€1,20 млн
Дом 6 спален в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Дом 6 спален
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 6
Площадь 586 м²
Продается дом с 6 спальнями и 4 ванными комнатами, расположенный в жилом районе Агиа Фила, с…
€1,19 млн
Вилла 5 спален в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 586 м²
Pelagos Beachfront Residences, Villa No. 11 is a unique 5 bedroom villa for sale next to a 5…
€2,55 млн

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти