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Долгосрочная аренда складов в районе Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Склад 720 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 720 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 720 м²
Этот просторный промышленный склад стратегически расположен в районе Арадиппу в Ларнаке, обе…
$5,188
в месяц
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