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Земельные участки с видом на море в Ларнака, Кипр

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Аламинос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Аламинос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Зиги, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Зиги, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€1,70 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Мазотос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Мазотос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Ларнаке. Имеет великолепный вид на море. Т…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Мазотос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Мазотос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8696 кв.м. В Ларнаке. Имеет вид на море. Использование …
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Марони, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Марони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, под…
€1,89 млн
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