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Виллы с бассейном в Лакатамии, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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