Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лакатамия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Лакатамии, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$489,919
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти