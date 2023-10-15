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Жильё с бассейном в Лакатамия, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
€165,000
Realting.com
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