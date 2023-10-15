Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Лакатамия
  5. Комнаты

Количество комнат с бассейном в Лакатамия, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с двором, с пирсом в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с двором, с пирсом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Venus Rock Golf Resort - крупнейший элитный гольф-курорт Кипра с жилой недвижимостью и гольф…
€2,14 млн
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Кипр, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Продается квартира с двумя спальнями в Неаполе - провинция Лимассол, покрытая 87 кв.м. крыты…
€329,518
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
€1,05 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с trenajer в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с trenajer
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Великолепная 1-спальная квартира в уникальном комплексе, расположенном в самом центре турист…
€803,946
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
€332,882
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€299,071
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Two bedroom apartment for sale in Pallouriotissa - Nicosia district, on the 1st floor of a t…
€170,442
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€634,211
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/27
Основные факты6 этажи27 квартир5 одна спальня15 с двумя спальнями7 три спальни54-127 м2 внут…
€642,727
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Продается двухкомнатная квартира в Деринейе - провинция Фамагуста, на втором этаже жилого до…
€127,789
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Этаж 2
Уникальный новый комплекс в Лимассоле, его четыре этажа плюс сад на крыше и 11 просторных кв…
€1,61 млн
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 586 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 586 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€2,92 млн
Realting.com
Перейти