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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Лакатамии, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the charming neighborhood of Archangelos in Nicosia, Cyprus, this exceptional 4-b…
$2,398
в месяц
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$4,435
в месяц
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Realting.com
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