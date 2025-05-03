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Квартиры с террасой в Лакатамии, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Лакатамия, Кипр
Квартира 5 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
$712,936
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