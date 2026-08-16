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Квартиры с бассейном в Лакатамии, Кипр

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - Провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$504,762
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$172,151
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Это имеет 51 т.м. крытые ин…
$108,870
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
$164,973
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
$498,045
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 58 кв.м.м. к…
$169,667
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 79 м²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$479,920
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 111 м²
$494,562
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