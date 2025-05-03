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Квартиры с садом в Лакатамии, Кипр

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction for sale in Agio Athanasio - Limassol Pro…
$300,296
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Комната 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
$134,338
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
For sale under construction three bedrooms apartment in Kato Polemidia - Limassol province, …
$300,296
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$155,153
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 79 м²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 179 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$311,110
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 152 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 2nd floor o…
$165,163
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - Никосийская провинция, площадью 78 кв. крыты…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$322,009
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Ground floor luxury two bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$175,173
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 1…
$490,975
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Продается независимый современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стади…
$315,074
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Latsia - Nicosia province, wit…
$285,282
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Лации - провинция Никосия, площадью 166 к…
$282,377
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 78 кв.м.м. крытый интер…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 186 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
$323,406
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom apartment under construction with roof garden for sale in Panthea - Limassol Pro…
$305,301
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается двухкомнатная квартира в провинции Сотира - Фамагуста, во 2-м. Этаж жилого здания.…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 169 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale under construction in Lakatamia - Nicosia province,…
$175,173
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Квартира 5 комнат в Лакатамия, Кипр
Квартира 5 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
$712,936
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Полунезависимый угловой дом с тремя спальнями на продажу в Архангелосе - провинция Никосия, …
$297,239
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$172,151
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллифея - провинция Никосия…
$272,955
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
For sale under construction two bedroom penthouse apartment in Strovolos - Nicosia province,…
$154,240
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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