Инвестиционная недвижимость в Lakatameia Municipality, Кипр

3 объекта найдено
Инвестиционная 879 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 879 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 879 м²
7 квартир 2 спальни, 2 квартиры 1 спальни и 1 квартира 3 спальни, расположенные в лакатамско…
$1,19 млн
Инвестиционная 260 м² в Tseri, Кипр
Инвестиционная 260 м²
Tseri, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Два неполных отдельно стоящих (двухэтажных) дома в тихом и сугубо жилом районе в городе Цери…
$267,354
Инвестиционная 480 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 480 м²
Целое здание в главном проспекте в Антуполи доступно для продажи. Он состоит из 3 магазинов …
$673,845
