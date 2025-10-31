Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Kourio Municipality, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This one-of-a-kind residence blends luxury, privacy, and daily wellness in a way no hotel ev…
$15,162
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти