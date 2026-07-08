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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Kourio Municipality, Кипр

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Ypsonas Municipality
9
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта потрясающая новая квартира предлагает прекрасный и стильный опыт жизни в популярном райо…
$2,339
в месяц
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта потрясающая новая квартира предлагает прекрасный и стильный опыт жизни в популярном райо…
$2,387
в месяц
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

с садом
с видом на озеро
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