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Склады в Kourio Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
12
инвестиционная недвижимость
6
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2 объекта найдено
Склад 2 200 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 2 200 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 200 м²
Производственная единица сборных бетонных изделий, возведенная в пределах арендованной госуд…
$1,60 млн
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Склад 3 410 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 3 410 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 3 410 м²
Промышленная единица, расположенная в правительственной промышленной зоне. Промышленная един…
$1,02 млн
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