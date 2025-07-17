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Коммерческая недвижимость в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
3
Trachoni Municipality
6
12 объектов найдено
Склад 2 200 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 2 200 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 200 м²
Производственная единица сборных бетонных изделий, возведенная в пределах арендованной госуд…
$1,60 млн
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Инвестиционная 2 051 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 2 051 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 41
Кол-во ванных комнат 41
Площадь 2 051 м²
Жилой блок состоит из 28 единиц (12 одна спальня, 3 одна спальня + кабинет, 13 две спальни).…
$10,09 млн
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Коммерческое помещение 139 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 139 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$8,02 млн
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Инвестиционная 1 296 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 1 296 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 296 м²
Проект расположен в юго-западной части Лимассола недалеко от многих удобств и центра города,…
$3,85 млн
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Инвестиционная 1 583 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 1 583 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 1 583 м²
Жилой блок состоит из 21 единицы ( 7 одна спальня, 3 одна спальня + кабинет, 11 две спальни)…
$7,88 млн
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Коммерческое помещение 660 м² в Эпископи, Кипр
Коммерческое помещение 660 м²
Эпископи, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Коммерческое здание в Эпископи, Лимассол. Всего в 2 минутах от шоссе. Идеально подходит для …
$1,13 млн
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Инвестиционная в Ypsonas Municipality, Кипр
Инвестиционная
Ypsonas Municipality, Кипр
Фабрика для продажи с фотоэлектрическими системами в районе Ипсонас, Лимассол. Участок имеет…
$6,46 млн
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Коммерческое помещение 1 705 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 1 705 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 705 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$10,27 млн
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Инвестиционная 584 м² в Колосси, Кипр
Инвестиционная 584 м²
Колосси, Кипр
Площадь 584 м²
Апартаменты с 2 и 3 спальнями расположены недалеко в районе Колосси!! Большое двухэтажное зд…
$1,66 млн
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Инвестиционная 5 469 м² в Асоматос, Кипр
Инвестиционная 5 469 м²
Асоматос, Кипр
Количество спален 135
Кол-во ванных комнат 90
Площадь 5 469 м²
Эксклюзивные инвестиции Возможность: Приобретение 45-вилляного комплекса в зоне опережающего…
$16,98 млн
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Коммерческое помещение 1 493 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 1 493 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 493 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$8,46 млн
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English, Русский
Склад 3 410 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 3 410 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 3 410 м²
Промышленная единица, расположенная в правительственной промышленной зоне. Промышленная един…
$1,02 млн
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