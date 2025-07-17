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Квартиры с гаражом в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
212
Trachoni Municipality
93
Эпископи
5
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Franor Apartments современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для отдыха и прож…
$326,903
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Типы недвижимости в Kourio Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

с садом
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с видом на горы
с видом на море
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