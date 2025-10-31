Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Кония
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Кония, Кипр

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$418,035
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти