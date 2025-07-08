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Дома с садом в Коккинотримитии, Кипр

1 объект найдено
Дом в Коккинотримития, Кипр
Дом
Коккинотримития, Кипр
Площадь 206 м²
Detached  property located in the beautiful area of  Kokkinotrimithia close to all amenities…
$310,599
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