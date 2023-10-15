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Земельные участки с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Церковное Сообщество, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок в центре Параклеша, на вершине холма, вид на море 409 м², площад…
€100,000
Realting.com
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