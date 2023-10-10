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Жильё с бассейном в Сообщество Мандрия, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€429,000

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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