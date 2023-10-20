  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Сообщество Мандрия

Продажа новостроек в Сообщество Мандрия

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и аэропортом, Мандрия, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и аэропортом, Мандрия, Пафос, Кипр
Писсури, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы, таунхаусы и апартаменты с просторными садами и крытыми верандами. Некоторые виллы имеют собственные бассейны. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от песчаного пляжа, рядом с автомагистралью Пафос-Лимассол, в нескольких километрах от Международного аэропорта Пафоса, в 10 км от центра города Пафос. Аэропорт - 5 минут Море - 2 минуты Магазины - 12 минут Поле для гольфа - 10 минут Царские гробницы - 25 минут Лимассол - 40 минут Ларнака - 1 час 20 минут Айя-Напа - 1 час 50 минут Никосия - 1 час 30 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Писсури, Кипр
от
€305,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта. Пляж - 1 минута Автомагистраль - 3 минуты Поля для гольфа - 8 минут Международный аэропорт - 10 минут Порт и набережная - 18 минут Центр Пафоса - 20 минут
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти