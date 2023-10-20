Предлагаются современные виллы, таунхаусы и апартаменты с просторными садами и крытыми верандами.
Некоторые виллы имеют собственные бассейны.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от песчаного пляжа, рядом с автомагистралью Пафос-Лимассол, в нескольких километрах от Международного аэропорта Пафоса, в 10 км от центра города Пафос.
Аэропорт - 5 минут
Море - 2 минуты
Магазины - 12 минут
Поле для гольфа - 10 минут
Царские гробницы - 25 минут
Лимассол - 40 минут
Ларнака - 1 час 20 минут
Айя-Напа - 1 час 50 минут
Никосия - 1 час 30 минут
Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Пляж - 1 минута
Автомагистраль - 3 минуты
Поля для гольфа - 8 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Порт и набережная - 18 минут
Центр Пафоса - 20 минут