Писсури, Кипр

от €315,000

Предлагаются современные виллы, таунхаусы и апартаменты с просторными садами и крытыми верандами. Некоторые виллы имеют собственные бассейны. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от песчаного пляжа, рядом с автомагистралью Пафос-Лимассол, в нескольких километрах от Международного аэропорта Пафоса, в 10 км от центра города Пафос. Аэропорт - 5 минут Море - 2 минуты Магазины - 12 минут Поле для гольфа - 10 минут Царские гробницы - 25 минут Лимассол - 40 минут Ларнака - 1 час 20 минут Айя-Напа - 1 час 50 минут Никосия - 1 час 30 минут