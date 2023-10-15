ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Сообщество Святого Тихона
Магазины
Магазины с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр
коммерческая недвижимость
17
офисы
7
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Никосия, Кипр
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
€2,00 млн
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
1
116 м²
1
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
€1,08 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Дали, Кипр
Коммерческое здание в муниципалитете Дали.Отель находится в непосредственной близости к югу …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая под аренду
Лимасол, Кипр
Прекрасное коммерческое здание в районе Агиос Спиридонас. Здание было завершено в 2012 году.…
€1,65 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Лимасол, Кипр
607 м²
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
€3,50 млн
Рекомендовать
Офис 5 комнат с балконом, с лифтом, с кондиционером
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
5
1
133 м²
3/3
Сводка свойств - Офис на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внутренняя пл…
€264,764
Рекомендовать
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
4 337 м²
8
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
€12,56 млн
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€1,54 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL