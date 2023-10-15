Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Сообщество Святого Тихона

Коммерческая недвижимость с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр

офисы
7
магазины
8
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
Realting.com
Перейти