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Виллы с видом на море в Kiti, Кипр
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19 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
6
5
721 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
6
5
864 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
713 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
732 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
922 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
676 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
800 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
680 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
676 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
682 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
2
127 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
1
100 м²
1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
4
135 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Meneou, Кипр
5
6
485 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
1
106 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€772,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
5
4
485 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,80 млн
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