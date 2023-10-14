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Жильё с бассейном в Kiti, Кипр

квартиры
8
дома
26
26 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 922 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном в Meneou, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 251 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€350,000
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 640 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€772,500
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 337 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€350,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€540,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,80 млн
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