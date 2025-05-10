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Дома с садом в Kiti, Кипр

виллы
8
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
A modern family house in Kiti area for sale. The property located in a very nice and quiet l…
$288,803
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A really spacious and spectacular house with big garden for sale in Kiti area, in Larnaca pr…
$365,090
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A modern family 3-bedroom house in Kiti area for sale. The property located in a very nice a…
$370,539
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