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Квартиры с бассейном в Kiti, Кипр

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000
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