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Виллы с видом на горы в Kato Deftera, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пано Дефтера, Кипр
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пано Дефтера, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн

Параметры недвижимости в Kato Deftera, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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