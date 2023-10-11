Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Земельные участки
  4. Kapileio
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на горы в Kapileio, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kapileio, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kapileio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1345 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок дели…
€73,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kapileio, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kapileio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2183 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
€163,000
Realting.com
Перейти