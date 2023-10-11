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Виллы с бассейном в Kantou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Кантоу, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Кантоу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€372,000

Параметры недвижимости в Kantou, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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