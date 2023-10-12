ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Никосия
Виллы
Виллы с видом на горы в Никосия, Кипр
Строволос
9
Никосия
7
Geri
4
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€898,351
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
4
163 м²
Park Avenue Residences — это элитный жилой комплекс апартаментов, расположенный в центре Паф…
€971,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€326,127
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
1
108 м²
5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€592,959
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Кипр, Кипр
2
105 м²
Продается двухкомнатная квартира в Неаполе - провинция Лимассол, с 88 кв. крытые интерьеры, …
€326,662
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
6
3
2
Изысканная вилла с 5 спальнями на продажу в Суни Расположена в красивой зеленой зоне в райо…
€606,658
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Цада, Кипр
8
4
693 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,08 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Протарас, Кипр
2
95 м²
Two bedroom apartment for sale in Pano Lakatamia - Nicosia district, on the 1st floor of a t…
€142,534
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кипр, Кипр
1
157 м²
1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с VillaCyprus, с Pediaios River, с Luxury Houses
Орунта, Кипр
3
2
5 252 м²
2
LIMNI LUXURY HOUSESКод проекта: LH65Проект & quot; Limni Luxury Houses & quot; расположен в …
€235,712
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
2
2
105 м²
3
Продается новая 2-х комнатная квартира на первом этаже в районе Строволос. В этих апартамент…
€236,769
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
192 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€829,247
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL