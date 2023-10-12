Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Никосия
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Никосия, Кипр

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€420,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 108 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 87 к…
€247,330
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€337,945
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Замечательный новый проект расположен в престижном и спокойном районе Ливадия в Ларнаке. Это…
€244,000
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Пиргос, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Великолепный семейный дом, который был построен по самым высоким стандартам, с особым вниман…
€1,63 млн
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€315,854
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 358 м²
Эта Off-plan вилла с 3 спальнями расположена на холмах Зеленой зоны, в Гермасойя, над шоссе.…
€965,481
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€2,47 млн
Квартира 2 комнаты с мебелью, с садом, с верандой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты с мебелью, с садом, с верандой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Продается двухкомнатная квартира на первом этаже в Паралимни - провинция Фамагуста. Квартира…
€70,932
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€442,265
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Лакатамия - провинция Никосия, с 89 кв.м. интерьер…
€141,591
Вилла 7 спален в Киссонерга, Кипр
Вилла 7 спален
Киссонерга, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Эта великолепная роскошная вилла на берегу моря может быть именно тем, о чем вы мечтали. Наб…
€5,80 млн

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти