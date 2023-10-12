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Дома с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
23
Никосия
15
Лакатамия
5
Geri
4
1 объект найдено
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн

Типы недвижимости в Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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с видом на горы
недорогая
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