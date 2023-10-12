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Дома с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
23
Никосия
15
Лакатамия
5
Geri
4
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн

Типы недвижимости в Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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