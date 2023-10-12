ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Никосия
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Никосия, Кипр
Строволос
13
Никосия
8
Лакатамия
3
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
4
297 м²
Elegant View No. 3 is a 4 bedroom maisonette in the city centre of Paphos in Cyprus. The pro…
€740,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Пафос, Кипр
4
210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€523,215
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Писсури, Кипр
4
171 м²
Дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Писсури, построенный на живописном плат…
€542,959
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
1
373 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 373 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид н…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
155 м²
€209,807
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€686,844
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
1
55 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который будет сос…
€162,605
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лимасол, Кипр
3
120 м²
Комплекс расположен в красивом месте Гермасойя, потрясающем районе Лимассола. Этот современн…
€599,399
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
1
64 м²
One bedroom under construction apartment for sale in Zakaki - Limassol Province, with 50 sq.…
€150,141
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€671,295
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
135 м²
1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€1,19 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL