Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Никосия
  5. Магазины

Магазины с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
11
Лакатамия
7
Никосия
4
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с видом на город в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на город
Лимасол, Кипр
Площадь 6 362 м²
Бизнес Центр находится в развивающемся районе центральной части Лимассола с удобной транспор…
€33,56 млн
Магазин в Kapparis, Кипр
Магазин
Kapparis, Кипр
Этот магазин расположен на главной дороге к супермаркету Метро. В задней части отеля есть па…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine in a lively and central location in Agios Nikolas in Larnaca. The proper…
Цена по запросу
Коммерческая в Айя-Напа, Кипр
Коммерческая
Айя-Напа, Кипр
Фантастический ресторан в самом сердце Айя Напа, Фамагуста. Этот превосходный ресторан распо…
€997,574
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloraka, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€592,753
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,14 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
& NBSP; Здание & nbsp; 4 этажа, предназначенное для того, чтобы предложить пространство для …
€5,99 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 4 175 м²
Количество этажей 9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,42 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Площадь 153 м²
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
€1,09 млн

Типы недвижимости в Никосия

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти